Busflotte wieder auf Kurs: Neues Buchungsportal

Energietanken in Portorož, ein Single-Wochenende in der Kvarner Bucht oder zum Wandern nach Italien: Nach über einem Jahr Corona-Pause plagt viele Kärntner das Fernweh. „Es gibt bereits eine recht gute Nachfrage und die Gewissheit, dass - sobald die Rahmenbedingungen passen - die Kunden schnell wieder verreisen wollen“, sind die drei privaten Kärntner Busunternehmer Bacher Reisen aus Radenthein, Ebner Reisen aus Villach und Hofstätter Reisen aus Althofen zuversichtlich. Den Stillstand der Busflotte haben die Familienunternehmen genutzt und mit einem neuen Buchungstool in die Digitalisierung investiert. 30.000 Euro flossen in diese Initiative: Erstmals kann online eine komplette Busreise inklusive Zahlungsabwicklung gebucht werden. „Das neue Tool ermöglicht es unseren Kunden, mit nur wenigen Klicks die gewünschte Busreise oder Rundreise zu buchen“, erklärt Martin Bacher, Initiator der Buchungsinitiative. Persönliche Beratung werde weiterhin geboten.