Yeboah-Foul? Keiner spricht von Strebinger!

Keine andere Möglichkeit

Nur was hätte Yeboah bei diesem Tempo anders machen sollen? Und keiner redet von Strebinger: Was macht der Rapid-Goalie so weit außerhalb seines eigenen Sechzehners? Im Strafraum ist der Tormann geschützt, aber Strebinger ist weit vor dem Tor, senkt selbst den Kopf, um an den Ball zu kommen. Kommt Yeboah um ein paar Millisekunden früher an den Ball, reden wir von Rot für den Rapid-Schlussmann.