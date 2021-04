Freier Fluss für unsere Wasserjuwele

„Alleine in Österreich könnte man durch die Entfernung von 451 Hindernissen 1500 Kilometer an Flüssen wieder in ihrer naturgewaltigen Pracht erstehen lassen. Das ist dreimal die Entfernung zwischen Wien und Bregenz. Angesichts des schlechten Zustands der heimischen Gewässer muss der Rückbau dieser Barrieren sehr rasch angegangen werden“, fordert WWF-Experte Gerhard Egger. Die Situation im rot-weiß-roten Nass spiegelt sich aber auch in der jüngsten Analyse der fließenden Biotope in ganz Europa wider. EU-weit ließen sich durch die Entfernung von 7360 Dämmen sogar 50.000 Kilometer Gewässer in einen natürlichen Zustand bringen. WWF-Mann Egger weist auf den sofortigen ökologischen Aspekt derartiger Maßnahmen hin: „Die Entfernung von Bauwerken ist eine schnelle, einfache und effiziente Methode, belastete Ströme zu sanieren. Binnen weniger Monate können sich Fischbestände und Wasserqualität wieder erholen.“