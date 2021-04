Oberlaa will keine weiteren Hochhäuser

Die Proteste und die 12.000 Unterschriften zeigen einen ersten Erfolg. In einigen Bereichen wird die „Kuhdrift“ niedriger als ursprünglich vorgesehen. Statt den Hochhäusern - in Wien mindestens 35 Meter hoch - werden die Gebäude auf maximal 24-29 Meter beschränkt. Der oberste Turm misst 24 Meter und das unterste Hochhaus 29 Meter mit einem Gefälle von oben nach unten von 6 Metern. „Mit der reduzierten Bauhöhe konnte ein Kompromiss gefunden werden“, sagt Richard Stocker von der „Initiative Oberlaa“. Zufrieden sei man aber erst, wenn auf die Bauten am Südeingang verzichtet wird und ausreichend Platz für die Allgemeinheit, Parkerweiterung und Gesundheitseinrichtungen übrig bleiben würde.