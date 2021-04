SPÖ fordert noch im April Öffnung für Amateursport

Die Sozialdemokraten schielen bei ihrer Forderung zum Nachbarn Schweiz, wo am (heutigen) Montag, im Sport deutliche Lockerungen erfolgen. Gemeinsam mit dem für Sport zuständigen Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger, und dem SPÖ-Sportsprecher in Nationalrat, Maximilian Köllner, erhebt Egger drei konkrete Forderungen: Zum einen verlangen sie einen transparenten Zeitplan für Öffnungsschritte, damit es auch im Meisterschaftsbetrieb des Amateursportbereichs Planungssicherheit gebe. „Die Vereine verlieren in der Situation des Wartens viele Mitglieder“, sagte Auinger.