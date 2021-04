Seerosen von Monet könnten 40 Mio. Dollar erzielen

Spätwerk aus Giverny

Julian Dawes, Co-Leiterin der Abteilung Impressionistische & Moderne Kunst bei Sotheby‘s in New York, über das Gemälde: „Als bemerkenswertes Beispiel für Monets Spätwerk aus seinem geliebten Haus in Giverny zeigt dieses monumentale Gemälde auf wunderbare Weise, wie sich sein Werk im Laufe der Zeit von seinen impressionistischen Durchbrüchen hin zu einem abstrakteren Fokus mit der Beschäftigung mit dem Teich und den Seerosen entwickelt.“