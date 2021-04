Garten: So schneiden Sie Ihre Obstbäume richtig zu

Ernst Modritsch ist Landwirt, Naturschützer und Obstbaum-Experte, der in Wurdach bei Köttmannsdorf eine bäuerliche Baumschule betreibt. Und gerade im Frühjahr hat er viel tun, immerhin brauchen die Bäume einen Pflegeschnitt - selbst dann, wenn das Wetter im April macht, was es will. „Ein Pflegeschnitt ist wichtig, damit der Baum die Möglichkeit erhält, frisches Holz zu bilden und um Licht in die Baumkrone zu bringen, damit die Früchte später richtig reifen können“, so Ernst. Wie der Pflegeschnitt genau funktioniert und welche Werkzeuge man dafür benötigt, zeigt uns Ernst im „Krone“-Video (oben).