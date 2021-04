Neuer Dämpfer für die Hängebrücke über die Donau

Fast drei Jahre sind ins Land gezogen, seitdem Projektinitiator Hannes-Mario Dejaco mit SP-Stadtchef Klaus Luger und FP-Stadtvize Markus Hein verkündete, die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt in Linz realisieren zu wollen. Bis heute hängt sie nicht in der Luft – die Planungen nur noch am seidenen Faden.