Sanierungsarbeiten auf A1 gehen in finale Phase

In neun Wochen Bauzeit wird die mehr als 22 Jahre alte und sanierungsbedürftige Betondecke abgefräst und mit Asphalt überbaut. In diesem Zeitraum rollt der Verkehr in zwei Bauetappen auf verengten und verschwenkten Fahrspuren in Gegenverkehrsbereichen. Vom 20. April bis 15. Mai stehen in Richtung Wien drei, in Richtung München zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Nachfolgend sind bis 22. Juni in beiden Richtungen jeweils drei Fahrstreifen offen, die Auffahrt vom Flughafen in Richtung Wien ist gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.