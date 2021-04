Diakite hat sein Lachen zurück

Für Ousmane Diakite lief es lange wie am Schnürchen. Durch seine Leihe von Salzburg nach Altach sollte er Spielpraxis erhalten, für die Bullen reifen. Er setzte das exzellent um, war zu Saisonstart 2019/20 der Beste aus der Ländle-Elf. Bis er sich am 29. September ’19 ohne Fremdeinwirkung am rechten Knie verletzte. Kreuzbandriss vorne und hinten, beide Menisken kaputt, das Seitenband gerissen. Es folgten zwei Operationen und viele Monate Reha.