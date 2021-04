Millionenschaden und jahrelange Bilanzfälschung

„Keine Vorverurteilung“

Eine Regulierungsperiode dauert fünf Jahre. Der Schaden könnte in die Millionen gehen. Bürgermeister Albert Ortig (ÖVP) will sich an den Spekulationen nicht beteiligen: „Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Solange nicht ein Verfahren eingeleitet wird, gibt es für mich keine Vorverurteilung. Mögliche Schadenssummen zu nennen, wären derzeit nur Vermutungen. Daran beteilige ich mich nicht.“