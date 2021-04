Golden Trail National Series in Österreich

„Wir freuen uns sehr, dass die Golden Trail National Series am 7. August im Pitztal und am 11. September in Mayrhofen endlich auch nach Österreich kommt. Salomon will als Pionier im Trailrunning und Initiator der Wettkampfserie die Sportart weiter voranbringen und möglichst viele Menschen für diesen einzigartigen und vielseitigen Sport im Einklang mit der Natur begeistern“, zeigt sich Michael Bauer, Geschäftsführer von Salomon Österreich stolz.