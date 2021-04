Vorarlberger, die die Welt erobert haben

Einen Tag nach seinem 21. Geburtstag ist der Dornbirner Christian Anwander in ein Flugzeug in Richtung „Big Apple“ gestiegen und einfach dort geblieben. „Jeder einzelne Schritt war damals eine Herausforderung, aber es hat sich nicht so angefühlt - es war neu und spannend“, erinnert er sich an seine Anfänge in der amerikanischen Metropole. Zwar hatte er in Vorarlberg und Wien bei namhaften Fotografen sein Handwerk gelernt und sich in Österreich bereits einen guten Ruf erarbeitet, im Hintergrund war ihm aber immer klar: Die große weite Welt hat ihr Zentrum nicht in Österreich. Der unbedingte Ehrgeiz, dort mitzumischen, wo die richtig großen Fotografen wirken, war letztlich der Treibstoff, dem er heute seine Karriere verdankt.



Vorarlberger sind etwas zäher

Dafür hat er aber richtig geschuftet und musste so manches Tal durchwandern: „Es war mir nichts zu blöd. Manch andere waren nach drei Monaten wieder weg, aber mir hat dieser Lifestyle gefallen.“ Sein Durchhaltewille hänge nicht zuletzt mit der Herkunft zusammen, sagt Anwander: „Vorarlberger sind etwas zäher und können fleißig arbeiten, wenn sie wollen.“ Generell sei das Ländle „ein schöner Flecken Erde mit vielen sehr kreativen Menschen.“