Pleite in Oberwollanig: Von Schule zum Schandfleck

Sie wisse von den Problemen mit „vielen Jugendlichen, die dort einbrechen.“ Damit scheint hinfällig, was Kolb noch vor einigen Monaten im Villacher Rathaus präsentierte. Bürgermeister Günther Albel: „Die Vertreter der Eigentümer waren bei mir. Unter anderen wollte man ein Gesundheitszentrum realisieren.“ Die Stadt habe - weil im Privatbesitz - nicht viele Möglichkeiten, so der Bürgermeister. Jetzt will auch „Sirius“ verkaufen, was den Schandfleck nicht besser macht. Vandalismus und Drogenexzesse gehen in die Verlängerung.