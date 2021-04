Wohnungspreise in Salzburg ziehen weiter stark an

Spitzenreiter bei den Preissteigerungen war 2020 der Bezirk Zell am See: Im Schnitt legten die Pinzgauer 265.706 Euro für eine Wohnung hin, also um 8,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ähnlich groß war der Preiszuwachs auch im Flachgau (plus 7,6 Prozent). Im Pongau (plus 2,3 Prozent) und im Lungau (plus 1,8 Prozent) zogen die Werte nur moderat an. In der Stadt kostete eine Eigentumswohnung durchschnittlich 281.609 Euro - damit lag der Preiszuwachs statistisch gesehen bei nur 0,1 Prozent. Das gehobene Immobiliensegment nimmt in der Stadt schon einen großen Teil des Marktes ein: Jede vierte Wohnung kostet mehr als 370.000 Euro.