Post sperrt zu und baut neu

Zustellbasis in St. Pölten erweitert

Die neue Postbasis in Einsiedl befindet sich bereits im Bau. Am zusätzlichen Standort sollen ab Juli 32 Mitarbeiter arbeiten. In weiteren vier Postbasen befindet man sich in Baugenehmigungsverfahren. So soll Grafenwörth ab September mit 27 Mitarbeitern in Betrieb gehen. Dafür wird die Zustellbasis Absdorf-Frauendorf geschlossen. Die Postbasis Mautern soll ab Oktober mit 45 Mitarbeitern eröffnen und die Zustellbasis in Krems ersetzen. Im November wird dann aller Voraussicht nach die neue Postbasis Mistelbach mit 45 Mitarbeitern in Betrieb gehen. Auch dort wird die alte Zustellbasis geschlossen. In St. Pölten wird die bestehende Zustellbasis erweitert. Dort sollen ab November 75 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Paketbasis in Herzogenburg hat damit ausgedient.