Wie der „Krone“-Karikaturist Rudi Anschober sieht

„Krone“: Was ist typisch für Anschober, mit den Augen des Illustrators betrachtet?

Ilic: Die große Stirn, das offene Gesicht. Volle Lippen wie sie meistens gute, großzügige Menschen haben. Eine spitzige Nase, die eine Neigung zur Präzision zeigt. Eine ein bisschen gefaltete Stirn, das heißt auch Sorgen. Und in letzter Zeit sind seine Augenbrauen nach oben gewandert und kleiner geworden, fast wie bei einem Clown. Das zeigt, der Fokus ist plötzlich weg - oder zu breit. Da gibt es wahrscheinlich zu viele Probleme, die parallel existieren. So ungefähr habe ich ihn oft erlebt.