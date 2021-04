Sturm verpasst der Austria nächstes „Veilchen“

Der SK Sturm bestätigt Medienberichte, wonach sich die Mannen von Cheftrainer Christian Ilzer mit Manprit Sarkaria verstärken. Der Flügelstürmer mit indischen Wurzeln wechselt im Sommer ablösefrei an die Mur und schließt sich somit seinem ehemaligen Coach Ilzer, der ihn bereits bei der Austria coachte, an. Sarkaria ist ein Hoffnungsträger der Veilchen, brachte es in 67 Spielen für die Austria auf 10 Tore und 13 Assists. Der Deal wird demnächst offiziell.