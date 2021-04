Innsbrucker Feuerteufel mit Berufung abgeblitzt

Zwei Tage nachdem ihm seine Lebensgefährtin den Laufpass gegeben hatte, war der Mann durchgedreht. Mitten in der Nacht wachte er auf und holte vier Autoreifen samt Felgen, mehrere Bilder sowie Farbtöpfe aus dem Keller. Mit Klopapier und Küchenrollen schaffte er im Wohnzimmer ein „Kunstwerk“ und zündete dies an. Dann verbarrikadierte er die Wohnung der Nachbarn, in der ein Baby schlief. Wenn die Fenster zerborstet und Sauerstoff in die Wohnung gelangt wäre, hätte es laut Gutachten wohl ein Inferno gegeben.