39-Jähriger legte Feuer in Innsbrucker Wohnung

Ein 39-Jähriger soll am Dienstag in einer Mietwohnung eines Mehrparteienhauses in Innsbruck einen Brand gelegt haben. Er zeige sich diesbezüglich geständig, teilte die Polizei mit. Der Brandstifter nahm laut seiner Aussage an, dass das Feuer schnell bemerkt werden würde bzw. die nahegelegene Berufsfeuerwehr die Flammen rasch löschen könne, hieß es seitens der Exekutive. Ein Nachbar bemerkte schließlich den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr.