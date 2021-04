Rowdys tobten sich an Fahrzeugen aus

In Unterloisdorf, einem Ortsteil von Mannersdorf an der Rabnitz, hatten sie es auf einen Lkw abgesehen, der vor einem Haus abgestellt war. Mit einem stumpfen Gegenstand schlugen sie die Seitenscheibe des Wagens ein und suchten anschließend das Weite. Der Besitzer fand am nächsten Tag nur noch Scherben.