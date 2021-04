Winter im Frühling: Es bleibt weiter (zu) kalt

Schnee bis in tiefe Lagen

„Vorne dabei ist die Ramsau mit einem Plus von 20 Zentimeter Neuschnee“, berichtet Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit Sitz in Graz. Aber auch in Hall bei Admont, das auf etwa 600 Metern Seehöhe liegt, wuchs die Schneedecke ordentlich an. „In Mariazell beispielsweise gibt es nach wie vor viel Niederschlag, das dürfte auch noch bis Mittwoch so weitergehen“, ergänzt der Experte.