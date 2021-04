„Sopranos“-Schauspieler Joseph Siravo gestorben

Der in der Nähe von Washington geborene Siravo spielte in rund 50 Rollen in Filmen und Fernsehserien häufig italoamerikanische Mafiosi-Typen. Er war in den USA aber auch als Theaterschauspieler erfolgreich, beispielsweise im Politdrama „Oslo“ und in mehr als 2000 Vorstellungen des Musicals „Jersey Boys“.