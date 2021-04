Die nie gebauten Festspielhäuser

Hat sich da jemand am Turmbau zu Babel versucht? Und war diese Monumentalarchitektur wirklich ein ernst gemeintes Modell? Könnten Spielstätten der Salzburger Festspiele heute auch in Hellbrunn oder auf dem Rosenhügel beim Schloss Mirabell angesiedelt sein? Derlei Fragen drängen sich in der Neuen Residenz des Salzburg Museums beim Schlendern durch die Ausstellung „Großes Welttheater“ zum 100-Jahre-Jubiläum des Festivals auf, sobald man den eher nüchtern wirkenden Raum mit nie gebauten Festspielhäusern betritt. Die Geschichte(n) dahinter, also wie es zu den teils kühnen architektonischen Plänen kam, verraten die Kulturvermittler des Salzburg Museums am 16. April um 15 Uhr im Rahmen einer Online-Führung mit dem Titel „Ungebaute Träume: Festspielhaus-Utopien“.