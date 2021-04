Linzer (57) durch Faustschläge schwer verletzt

Schläge in Einkaufszentrum

Bei der Befragung im Krankenhaus gab der Linzer den Polizisten gegenüber an, dass ihm ein flüchtig Bekannter in dem Einkaufszentrum in der Linzer Innenstadt am Donnerstag zwischen 8.30 und 9 Uhr beim Durchgang zur Tiefgarage mehrerer Schläge mit den Fäusten gegen den Oberkörper verpasste. Er wollte keine Anzeige erstatten. Erst in der darauffolgenden Nacht gegen 3 Uhr bekam er solche Schmerzen, dass ein Freund die Rettung alarmierte und er letztlich ins Krankenhaus verbracht und operiert wurde. Erhebungen zum Täter laufen.