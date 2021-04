Ostliga droht noch eine Saison mit nur 13 Klubs!

Prominente Gäste hat es am Montag im Studio der 3. Liga gegeben. Neben FCM Profibox Traiskirchen-Obmann Werner Trost schaute auch NÖFV-Präsident Johann Gartner bei uns vorbei. Neben dem drohenden Abbruch der Meisterschaft in Niederösterreich, war natürlich auch die Fortsetzung der Regionalliga ein großes Thema. Für Gartner wird es aber wohl auch in der 3. Liga keine Wertung geben. Im Video gibt es den ganzen Talk.