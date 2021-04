„Insta- Points“ für Burgenland-Fans

Erster Fotopunkt in Rust

Der erste Instagram-Fotopoint wurde in Rust aufgestellt, weitere 99 sollen folgen. So wird es zum Beispiel beim Ochsenbrunnen in Jois, der Aussichtsplattform Gloriette in Eisenstadt, der Burg Forchtenstein, der Friedensburg in Stadtschlaining, dem Aussichtsturm in Wörterberg oder der Jost-Mühle in Minihof Liebau die großen Burgenland-Fotorahmen geben. Gäste und Einheimische sollen gleichermaßen bei der Aktion mitmachen. Nach dem Motto „100 Jahre – 100 Bilder“ will man die Menschen dazu animieren, möglichst viele Insta-Hotspots zu besuchen.