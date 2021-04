Ein Jahr, das alles auf den Kopf gestellt hat

Und im Yogastudio? Ihr habt ja seit November wieder geschlossen.

Daniela M.: Ich frage mich jede Woche, wie es weitergehen soll. Seit einem Jahr habe ich alle Zahlungen gestundet. Dass das irgendwann bezahlt werden muss, ist nicht nur mir als ehemalige Bankerin klar. Mein Team musste ich im November mit Wiedereinstellungszusage kündigen. Im Moment lebe ich vom Ersparten, denn das, was hereinkommt, und was ich vom Staat bekomme, reicht nicht. Knapp 100 Leute nehmen derzeit an den Online-Kursen teil - vor Corona hatte ich 900 Schüler, im September immerhin noch 400. Daneben gebe ich ein paar Einzelstunden. Und es gibt auch Unternehmen, die das Videomaterial, das wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben, für ihre Mitarbeiter kaufen. Wenn ich aber bis Sommer keinen Lichtblick habe, werde ich mir wohl einen Job suchen und das Studio in Hard schließen. Dabei wollten wir 2020 eigentlich einen dritten Standort in Feldkirch eröffnen. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran denke, dass ich 14 Jahre lang etwas aufgebaut, nie einen Cent von der Bank gebraucht habe und jetzt bröckelt alles zusammen. Aber noch ist es nicht soweit. Und das Studio in Hohenems werde ich auf jeden Fall behalten. Ich liebe, was ich tue und bin davon überzeugt, dass Yoga4all wieder läuft, sobald es möglich ist. Das Problem ist halt, dass nicht ich entscheide, wann das der Fall ist.