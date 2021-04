GAK: Kopfweh nach der heftigen Linz-Watschen

Tendenz zu Plassnegger

So rücken leider auch die (kleineren) Träumereien von einem Aufstiegs-Relegationsplatz wieder in weitere Ferne - der Rückstand auf Klagenfurt beträgt sechs Zähler. „Diese Niederlage war sicher ein Rückschlag in unserer sonst sehr positiven Entwicklung in letzter Zeit“, meint Elsneg, der hinter den Kulissen bereits die Weichen für die Zukunft stellt. Die großen Fragen (Trainer, Kader) sollen zeitnah beantwortet werden. „Mit unserem Trainer Gernot Plassnegger hat es weitere Gespräche gegeben und auch mit den Spielern werden laufend Gespräche geführt.“ Und gibt’s in der Trainerfrage schon eine Tendenz? „Ja, sonst würden wir die Gespräche mit Plassnegger ja nicht führen“, lässt sich Elsneg zumindest entlocken.