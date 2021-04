Im Corona-Jahr sind die Müllmengen stark gestiegen

Der Anstieg bei Elektrogeräten betrifft im ersten Corona-Jahr aber auch die Großgeräte. Bei Kühlschrank, Waschmaschine & Co. gab es ein sattes Plus von 13,8 Prozent, was in absoluten Zahlen einen Anstieg von 470.000 Kilo bedeutet. Die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten habe sich bewährt, streicht Florian Beer von den Niederösterreichischen Umweltverbänden hervor: „Seit 1996 wurden 190.000 Tonnen alte Geräte und Elektroschrott gesammelt!“