Vorsicht in Pasching: Wild aus Gehege getrieben

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum 11. April 1 mutwillig den Zaun eines Wildgeheges in Pasching, indem sie einen Teil des Weidezauns vermutlich mit einer Akkuwinkelschleifer durchtrennten und den Zaun in das Gehege zu Boden klappten. In weiterer Folge wurden die acht Tiere Sikawild von den Tätern aus dem Gehege getrieben, da diese es von selbst nicht verlassen würden.