Bagger am Campus der FH Vorarlberg

Aufstockung, Verdichtung, Neubau: Unter diesen drei Schlagworten wird der Umbau der Fachhochschule in Dornbirn vorangetrieben. Ziel ist ein echter Campus, an dem Forschung und Lehre eine gemeinsame Heimat finden. Die Bauarbeiten sollen bis 2025 abgeschlossen sein, noch ist aber viel zu tun. Insgesamt werden bei dem Umbau, der 48 Millionen Euro kostet, 1230 Kubikmeter Beton und 208 Tonnen Stahl verbaut, die Schalfläche beträgt stolze 6250 Quadratmeter.



80 neue Forschungsplätze

Derzeit sind 20 Arbeiter vor Ort mit dem Umbau beschäftigt - und sie liegen voll im Zeitplan. Der Rohbau am Standort Hochschulstraße soll noch im April fertiggestellt sein, danach beginnt der Innenausbau. Im März 2022 soll dann der neue 120 Quadratmeter große Hörsaal mit 100 Sitzplätzen Studierende anlocken. An den 80 neuen Forschungsplätzen kann dann ebenfalls intensiv getüftelt werden. „Neben den bestehenden Organisationseinheiten, die bereits an der FH räumlich verortet sind, werden ab Ende April 2022 noch das Department of Computer Science sowie die Forschungszentren Digital Factory, Business Informatics sowie Energie an diesen Standort siedeln“, informiert FH-Geschäftsführer Stefan Fitz-Rankl.



Standort-Trennung

Der Standort Hochschulstraße wird zum „Haus der Technik“, während der Standort Achstraße der Gesundheit, Sozialem und der Gestaltung gewidmet ist. Dort entstehen 3000 Quadratmeter Zusatzfläche, auf der Hörsäle, Laborräumlichkeiten und Büros untergebracht werden. Der Umbau wird im Frühjahr 2022 starten. Nach Abschluss der Erweiterungsarbeiten können über 1800 Studienplätze angeboten werden.