Eine piepsende Überraschung für die Schüler

Während die Schüler der Praxismittelschule in den Osterferien waren, haben sich die Lehrer etwas ganz besonderes ausgedacht. Das Ergebnis: Seit kurzem wird an der PHT gefiept und gepiepst! Pünktlich im Frühling schlüpften die Küken. Der Garten der PHT wird gerade umgestaltet – warum also nicht die Gelegenheit nützen und sich gleich ein paar Wachteln zulegen? Im sogenannten „experimentierFELD“ ist das möglich. Es soll den Schülern zur Erholung, Bildung und Forschung dienen und sie sollen etwas über Nachhaltigkeit, Ernährung und Gesundheit lernen.