Abtenauerin küsst sich mit Prince-Song ins Finale

Sie hat es schon wieder getan. Zum zweiten Mal in Folge wurde die Salzburger Kandidatin Anna Buchegger bei der ORF-Castingshow Starmania mit dem „Starticket“ der Jury auf direktem Weg eine Runde weiter geschickt. Ohne großes Zittern und Warten bis zum Ende der Sendung wurde die Gesangsstudentin von den Experten in die Finalshows durchgewunken. Dort sind ab 16. April noch 16 der ursprünglich 64 Starmania-Kandidaten am Start.