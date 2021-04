Eine Wanduhr reiste durch halb Europa nach Kärnten

Danach dauert es nur noch eine kurze Nacht, ehe „mein“ freundlicher Zusteller des frühen Morgens läutet und fröhlich „Pakale für Di“ in die Gegensprechanlage kräht. Meine Uhr ist angekommen, endlich daheim und an der Wand. Insgesamt war sie 1632 Kilometer unterwegs, 1259 davon in der Luft. Mit der guten, alten Post wären es 373 Auto- und Bahn-Kilometer gewesen. Wahrscheinlich ist das alles logisch, aber irgendwie doch komisch; so wie allerdings vieles in unserer Alles-immer-überallhin-liefer-Welt.