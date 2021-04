0,95: Reproduktionszahl erstmals wieder unter 1

Im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und Tirol liegt die effektive Reproduktionszahl unter 1. In Kärnten und Wien liegt sie bei 1 und in Vorarlberg darüber, so die AGES. Die Wissenschaftler betonten, dass über die Osterfeiertage geringere Testzahlen verzeichnet wurden. Das habe natürlich Einfluss auf die effektive Reproduktionszahl.