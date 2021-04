Daniel Brühl: „Der Druck ist schon sehr groß“

Daniel Brühl ist schon längst in Hollywood angekommen und filmt ein Projekt nach dem nächsten. Teil des größten Superhelden-Universums, nämlich Marvel, zu sein, ist für ihn trotzdem noch eine Besonderheit, wie er Sasa Schwarzjirg erzählt. In der neuen Serie „The Falcon and The Winter Soldier“, die auf Disney+ zu sehen ist, schlüpft er wieder in die Rolle des Bösewichtes Baron Zemo.