Anwohnergaragen: Mehr Platz auf den Grazer Straßen

Zwei Projekte

Bei der TU Graz in der Petersgasse (gegenüber vom Sacré Coeur) ist eine Garage geplant, die teilweise von Anrainern genutzt werden soll - die „Krone“ hat darüber berichtet. Und im Zuge des Vorklinik-Neubaus (dort entsteht das Center of Physics) soll am Vorplatz des Uni-Hauptgebäudes eine errichtet werden. Die Verhandlungen mit der Bundesimmobiliengesellschaft sind im Laufen.