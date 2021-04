Sonderschule ja oder nein

Jedes Kind mit Behinderungen hat ein Recht darauf, am Bildungssystem teilzunehmen. So ist es im steiermärkischen Behindertengesetz festgeschrieben. Bis in die 1980er-Jahre wurde dieses Recht meist über den Unterricht in Sonderschulen eingelöst. Heute gibt es mehr Alternativen für Schüler mit Handicap (siehe Bericht oben). Was gilt es für Eltern dabei zu beachten? Die „Steirerkrone“ hat die die wichtigsten Fakten zu diesem Thema zusammengefasst.