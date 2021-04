Notbremse: Bahnhof Baden soll Schutzzone werden

Der Bahnhof Baden hat sich für viele junge Menschen als Ersatz-Treffpunkt in der Pandemie entwickelt. Er ist beheizt, trocken, beleuchtet und bietet neben WLAN auch einige versteckte Rückzugsmöglichkeiten, etwa am Parkdeck. In der Stadt hat man damit allerdings wenig Freude, denn die Zahl der Anzeigen und Beschwerden ist in dieser Zeit stark gestiegen. Diebstähle, Raufereien sowie Drogendelikte oder Vandalismusschäden stehen mittlerweile fast schon an der Tagesordnung.