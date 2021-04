Dank an die „Superhelden“ der Coronakrise

Es erzählt die Geschichte zweier jungen Menschen, dargestellt von den Guntramsdorfern Lea Handschuh und Felix Gerl, die sich in der Corona-Krise voll und ganz der Unterstützung anderer verschrieben haben. Gedreht wurde dank vielfältiger Unterstützung etwa in der örtlichen Bedarfsordination, in einem Ärztezentrum sowie einer Behindertenwerkstätte in Ternitz. Die abschließende Botschaft aller Beteiligten: „Verlieren wir nicht den Mut und die Hoffnung!“