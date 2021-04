Eine Siedlung leidet an zu viel Lärm am Bergisel

Vizebürgermeister versucht zu beruhigen

Vize Johannes Anzengruber klärt auf: „Wir haben eine Bürgermeldung erhalten, dass ein Baum in die Straße hängt. Daraufhin haben wir uns die Situation angesehen. Aufgrund von Gefahr im Verzug mussten wir diese und weitere gefährdende Bäume fällen.“ Noch stehen einige Bäume – und laut Anzengruber ist die Aktion auch so gut wie abgeschlossen. Vereinzelt könne es noch sein, dass Bäume entnommen werden müssen – aber der Großteil der Arbeit sei bereits erledigt. Überdies möchte man mit einem Mischwald wieder aufforsten und – so wie es sich Anrainer gewünscht hatten – auch Kirschbäume setzen. Für das Transitforum Austria-Tirol ist die Sache aber noch nicht erledigt: Mehrere Lärmmessungen wurden durchgeführt, eine Unterschriftenliste bereits erstellt. Für sie ist klar: Der Autobahnlärm muss unbedingt reduziert werden.