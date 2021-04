Mehr Therapiemöglichkeiten für Junge gefordert

Rasche Hilfe ist wichtig

„Besonders tragisch war der Fall eines jungen Mädchens, das wir ins Krankenhaus bringen mussten. Sie wurde zuerst in ein Spital in Graz gebracht. Kurz nach ihrer Ankunft rief man uns wieder an und erklärte, dass es doch keinen freien Platz für sie gebe“, so Zeliska. Erschwerend komme hinzu, dass solche Akutfälle meist am späten Abend oder gar am Wochenende passieren würden. Eine rasche Betreuung wäre aber in solchen Notfällen dringend nötig.