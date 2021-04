„Beverly Hills, 90210“-Star Shannen Doherty ist 50

Spielte auch schon in „Unsere kleine Farm“

Geboren wurde Doherty 1971 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Ihre Mutter besaß einen Schönheitssalon, ihr Vater arbeitete in der Finanzbranche. Doherty interessierte sich schon früh für die Schauspielerei und bekam bald erste kleine Rollen, unter anderem in der Serie „Unsere kleine Farm“. 1990 schaffte sie dann als Brenda Walsh in „Beverly Hills, 90210“ den Durchbruch.