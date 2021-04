Verfolgungsjagd endet in Wien mit schwerem Unfall

Gefährliche Szenen haben sich am Ostermontag in Wien abgespielt: Ein Autofahrer - er hatte 2,3 Promille im Blut - lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, die am Schwedenplatz schlussendlich mit einem schweren Unfall endete. Die Bilanz: drei Verletzte, unter ihnen zwei Polizisten.