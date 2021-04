„Corona-Krise zeigt, dass Kultur Lebensmittel ist“

Keine Proben und reihenweise Absagen

Leider fiel die geplante Wiederholung dieser Gala einige Wochen später ebenso aus wie die Teilnahme von NovoCanto am Ravenna Festival mit fünf geplanten Konzerten. Die Tiroler Barocktage 2020 mit einem großen Novocanto-Projekt mussten abgesagt werden. Natürlich war auch für den Hochschulchor kein Proben möglich, ganz zu schweigen vom Ausfall der Gottesdienste in der Osterzeit. Als dann im Sommer wieder etwas möglich war, gab das den Ausführenden und dem Publikum einen unerhörten Auftrieb: NovoCanto wirkte am Projekt „La Pellegrina“ mit, die Stimmung war eine ganz besondere, erinnert sich Kostner. Jetzt ist man wieder an einem Punkt angelangt, wo die viel zitierte „Planungssicherheit“ ganz abhanden gekommen ist. Wolfgang Kostner will den Kopf nicht in den Sand stecken. Was die heurigen Tiroler Barocktage in Götzens betrifft. So ist er sich mit den Veranstaltern Eva-Maria und Federico Zogg einig, dass es gilt, den Musikerinnen und Musikern eine Plattform zu bieten und kreativ nach Möglichkeiten zu suchen, die Reihe durchzuführen. Kostner ist erstaunt, dass Streaming so gut angenommen wird, wie jüngste Tiroler Projekte anderer Ensembles zeigen.