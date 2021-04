Motorflieger beim Landeanflug in Höfen abgestürzt

Kein Corona-Test: Rückflug nach Höfen

Wie Klaus Hohenauer, Leiter der Luftfahrtbehörde des Landes Tirol, der „Krone“ schildert, sei der Flieger in Hohenems in Vorarlberg gestartet und in Höfen zwischengelandet. Nach kurzem Zwischenstopp sollte es weiter nach St. Johann gehen. Dort durften der Pilot und dessen Begleiter aber nicht landen, weil sie keinen negativen Corona-Test dabei hatten. Also ging es wieder zurück nach Höfen, wo es dann zum verhängnisvollen Zwischenfall kam. Das Gebüsch hätte den Aufprall abgefedert.