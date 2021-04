Preise für Viola Davis und Chadwick Boseman

„Black Panther“-Star Chadwick Boseman ist in den USA posthum mit einem wichtigen Filmpreis ausgezeichnet worden. Der amerikanische Schauspielerverband SAG wählte Boseman, der im vergangenen August mit 43 Jahren an Krebs gestorben war, bei einer virtuellen Show zum Gewinner in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für seine Rolle in dem Drama „Ma Rainey‘s Black Bottom“. Viola Davis, die ebenfalls in dem Film zu sehen ist, wurde als „Beste Hauptdarstellerin“ ausgezeichnet. Somit gingen zum ersten Mal beide Preise in dieser Kategorie bei den SAG Awards an afroamerikanische Schauspieler.