Flucht vor möglicher Umweltkatastrophe in Florida

In einem Rückhaltebecken in der Nähe von Tampa (Florida, USA) ist ein Leck aufgetreten, aus dem giftiges Wasser austritt. Hunderte Einwohner mussten vor einer möglichen Umweltkatastrophe in Sicherheit gebracht werden - 300 Häuser wurden bereits evakuiert. Die Nationalgarde und andere Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, einen noch größeren Schaden abzuwenden.