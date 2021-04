„Radio Pähl“ Müller kommandiert Bayern zur Spitze

Der FC Bayern hat mit einem 1:0 beim direkten Verfolger Leipzig das wahrscheinliche Meisterstück zum neunten Titel in Folge in der deutschen Fußball-Bundesliga abgeliefert. Klar der beste Mann auf dem Feld war Thomas Müller, der das 1:0 vorbereitete. Sieben Punkte Vorsprung hat noch kein Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt der Saison verspielt. Der Samstag dieser 27. Runde war einer voller Vorentscheidungen: Wolfsburg und Frankfurt dürften im Herbst - möglicherweise mit österreichischen Cheftrainern - in der Champions League spielen.